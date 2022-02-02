Солістка Go_A Катерина Павленко влаштувала фотосесію у відвертій сукні без білизни

Солістка Go_A Катерина Павленко влаштувала фотосесію у відвертій сукні без білизни

Співачка поділилася ефектним знімком.

Солістка українського гурту Go_A Катерина Павленко показала кадр з нової фотосесії.

На особистій сторінці в Instagram виконавиця опублікувала світлину, яку зробила фотографиня Анастасія Савельєва. На світлині учасниця "Євробачення-2021" позувала у коридорі, одягнена у відверту чорну сукню з розрізами. Артистка не одягнула білизну.

Катерина Павленко / instagram.com/monokatee

Під фото Катерина не залишила допису, а от її фани виявилися більш багатослівними. У коментарях вони написали низку компліментів.

Була cute, стала hot

Нереальна

Це неймовірно гарно, сексуально, вишукано, провокативно

Просто неймовірна

Читайте також: