Солістка Go_A Катерина Павленко дебютувала в новому амплуа та зробила важливу заяву зі сцени — блогер

Катерина Павленко / © Go-A Band / Facebook

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Солістка гурту Go_A Катерина Павленко вирішила спробувати себе в новому амплуа. Співачка тимчасово припинила діяльність у колективі й презентувала авторський сольний проєкт під назвою "..monokate..".

Про це повідомив український музичний оглядач Роман Бутурлакін, який відвідав Atlas Festival, у Telegram-каналі. За його словами, Катерина під час виступу на фестивалі заявила про новий етап кар'єри та вперше презентувала свої нові авторські пісні наживо.

"Офіційно: Катерина Павленко вирішила тимчасово припинити роботу в Go_A", — написав блогер.

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Катерина Павленко / © instagram.com/monokatee

Сама Катерина Павленко поки що не коментувала ситуацію прямо. Утім, на офіційній сторінці в Instagram найближчий виступ гурту Go_A дійсно анонсований без солістки Павленко. Своєю чергою у соцмережі Х (раніше — Twitter) вона лише зазначила, що під час Atlas Festival вперше представила авторські пісні у новому звучанні.

"Дебютую зі своїми авторськими піснями на Атласі. Вісім із них звучатимуть уперше. Ні, це не фольк. Фулл бенд і рок. Усе, як я і хотіла", — написала співачка.

Нагадаємо, нещодавно репер Ярмак під час музичного фестивалю розсекретив, де зараз служить і чим займається.