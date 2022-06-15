Солістка Go_A Павленко про зомбованих дітей з Росії: "Писали мені, щоб ми здохли"

Солістка Go_A Павленко про зомбованих дітей з Росії: "Писали мені, щоб ми здохли"

Фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко зізналася, що у неї було дуже багато підписників з РФ, які з початком війни Росії проти України від неї відписалися.

За словами Катерини Павленко, яка раніше розповіла, де її заскочила війна, найагресивніших юзерів вона заблокувала. Проте найбільш їй образливо за дітей з Росії, які спочатку писали їй без агресії повідомлення на кшталт: "Скоро Україна стане частиною Росії".

Виконавиця зізналася, що в неї були надії, що все ж таки діти не винні, що вони народилися у Росії і не мають відповідати за вчинки батьків:

"Бо мені звідти писали дуже багато хороших дітей, які так само страждали від цього невігластва. Мені було їх щиро шкода, але коли почали писати мені такі штуки, я записала декілька агресивних сторіс – просто озвучила певні речі без усякої агресії щодо конкретних людей. Але ці сторіз розкрили такий пласт негативу й справжнього ставлення до України, що я зрозуміла, що тих людей не змінити", - сказала Павленко, передає "24 канал".

Врешті, каже Катерина, ці діти з дитинства мешкають у такому середовищі і виховання там відповідне. Тож співачка дійшла висновку, що немає сенсу щось доводити цим людям. Оскільки важко одному впоратися "з цією машиною пропаганди, яка несеться там уже багато років".

Павленко зізналася, що бувало таке, що діти їй бажали скоріше "здохнути":

"Найагресивніших я заблокувала, але коли починають тобі в лічку писати: "Ой, Катю, уявляєш, у нас закрили сьогодні ковзанку, бо Україну бомблять. Як ви вже задовбали своїми бомбардуваннями, швидше б ви здохли "… Війна взагалі розкрила багато людей з того боку, з якого ми не очікували, бо в кризових моментах найбільше проявляються люди", - зазначила артистка.

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