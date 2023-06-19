Солістка Go_A потролила Іво Бобула після їхнього гучного скандалу: "Нарешті помирилися"

Артистка порівняла виконавця з Елісом Купером.
Лідерка українського гурту Go_A Катерина Павленко потролила співака Іво Бобула, з яким у неї був гучний скандал.
Так, артистка у Twitter опублікувала світлину з американським музикантом та фронтменом рокгурту Елісом Купером. Під світлиною Павленко жартома зазначила, що настав той час, що вони нарешті помирилися з народним артистом Іво Бобулом. Таким чином виконавиця запримітила схожість українського співака з американським.
"Нарешті помирилися з Іво Бобулом", - пожартувала Катерина Павленко.
Нагадаємо, гучний скандал між Іво Бобулом та Катериною Павленко виник 2021 року. Тоді співак різко висловився про солістку Go_A та заявив, що "вона ніхто і звуть її ніяк".
Тим часом Катерина не стала влаштовувати публічних розбірок. Артистка зазначила, що поважає думку знаменитостей, які формували музичну естраду на початку незалежності України. Однак співачка наголосила, що шоубізнес змінюється і творчість теж. Отже, артисти нового покоління створюють ті композиції, які можуть суттєво відрізнятися від давно відомих хітів.
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