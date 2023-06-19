Солістка Go_A потролила Іво Бобула після їхнього гучного скандалу: "Нарешті помирилися"

Лідерка українського гурту Go_A Катерина Павленко потролила співака Іво Бобула, з яким у неї був гучний скандал.

Так, артистка у Twitter опублікувала світлину з американським музикантом та фронтменом рокгурту Елісом Купером. Під світлиною Павленко жартома зазначила, що настав той час, що вони нарешті помирилися з народним артистом Іво Бобулом. Таким чином виконавиця запримітила схожість українського співака з американським.

"Нарешті помирилися з Іво Бобулом", - пожартувала Катерина Павленко.

Еліс Купер та Катерина Павленко / Фото: із соцмереж

Нагадаємо, гучний скандал між Іво Бобулом та Катериною Павленко виник 2021 року. Тоді співак різко висловився про солістку Go_A та заявив, що "вона ніхто і звуть її ніяк".

Іво Бобул / Фото: скриншот з відео

Тим часом Катерина не стала влаштовувати публічних розбірок. Артистка зазначила, що поважає думку знаменитостей, які формували музичну естраду на початку незалежності України. Однак співачка наголосила, що шоубізнес змінюється і творчість теж. Отже, артисти нового покоління створюють ті композиції, які можуть суттєво відрізнятися від давно відомих хітів.

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