Солістка Go_A пригадала, як вчила італійця Даміано Давида співати "ШУМ"

Відео облетіло Мережу.

Фронтвумен українського гурту Go_A, який посів 5-те місце на "Євробаченні-2021", Катерина Павленко розповіла про дружбу із гуртом-переможцем Måneskin.

У програмі "Світське життя" виконавиця пригадала, що все почалося з того, коли колектив побачив, як Даміано Давид разом з колегами опублікував сторіз в Instagram ролик. У відео музиканти танцювали та намагалися підспівувати пісню "ШУМ".

"А потім уже, коли ми зустрілися у фіналі, то вони прийшли до нас до гримерки і попросили мене, щоб я навчила їх співати українською мовою. Вони сказали: "Ми не можемо більше терпіти, нам дуже подобається ця пісня, ми хочемо підспівувати, але в нас не виходить", – поділилася виконавиця.

До слова, відео одразу облетіло Мережу.

Прокоментувала Катя і свою хворобу у Роттердамі. Так, перед другою репетицією номеру співачці стало зле. Артистка здала тест на коронавірус, який, на щастя, виявився негативним. Павленко зізналася, що й сама підозрювала, що це може бути COVID-19.

"Було дуже страшно, бо ми дуже довго до цього готувалися. Я у вересні вже хворіла на коронавірус і симптоми були дуже схожі, тому я дуже перелякалася і було дуже страшно повірити в те, що ця історія може так от закінчитися. Але коли прийшов негативний тест, я просто там стрибала на ліжку і навіть забула що мені погано", – пригадала зірка.

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Також Катерина розповіла, що одразу по приїзду до України гурт не відсвяткував успіх на пісенному конкурсі.

"Наступного тижня ми плануємо все таки виїхати на природу, бо ми дуже любимо відпочивати на природі. Ну, "Євробачення" – це ж не лише три дні, а це цілий рік і там є ціла тусовка єврофанів, які нас дуже сильно полюбили. Мене там вже майже оженили з вокалістом італійського гурту. Те, що ми схожі з ним наче брат і сестра, навіть я це зараз бачу, коли нас малюють. Але в нього є дівчина, тому я не буду влазити в ці стосунки", – поділилася зірка.

Чи правда, що між Катериною Павленко та переможцем Євробачення зав’язався роман

Нагадаємо, раніше солістка Go_А прокоментувала чутки про роман з фронтменом Måneskin. Після конкурсу фани почали приписувати романтичні стосунки Катерині Павленко та Даміано Давиду.

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