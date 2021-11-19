Солістка Go_A відповіла на закиди Іво Бобула, що вона "ніхто, і звуть її ніяк"

Солістка Go_A відповіла на закиди Іво Бобула, що вона "ніхто, і звуть її ніяк"

Катерина Павленко поставила крапку у цьому конфлікті.

Цього року завдяки пісні Go_A "SHUM" весь світ захопився українським фольклором, але тріумф гурту на "Євробаченні" розділили не всі.

Так, Народний артист України Іво Бобул у програмі ЖВЛ висловив критику в бік солістки гурту, Катерини Павленко, сказавши, що вона "ніхто, і звуть її ніяк".

Сайт ТСН.ua попросив виконавицю прокоментувати цей конфлікт:

"Я вважаю, що кожен має право на свою думку, яка є результатом особистого досвіду. Я маю велику повагу до артистів, які стояли на засадах формування музичної естради ще в молодій незалежній Україні. На їхніх піснях виростали покоління, формувалися світогляди, але варто не втрачати з уваги те, що цінності слухачів змінюються, і зараз це відбувається швидше, аніж будь-коли. Застарілі стратегії більше не працюють, і артистам нового покоління важливо відчувати, що саме потрібно сучасному слухачу", - наголосила Катерина.

Павленко зазначила, що успіх "Шуму" на "Євробаченні" не був випадковим: за ним стояли роки зосередженої роботи, творчих пошуків та бажання донести до людей дещо сокровенне, що пов'язує кожного українця з нашим корінням.

"Незважаючи на багатошаровий смисл текстів, зашифровані культурні коди та відсилання до національної спадщини, саме ці слова, покладені на музику, зрезонували не тільки з українцями, а й з зарубіжною публікою. Поїхавши влітку в тур Європою, ми з гуртом були просто приголомшені тим, як вже з першої пісні європейські шанувальники почали нам підспівувати, навіть не розуміючи української мови. Дивлячись в очі тих людей під сценою, я відчувала особливий духовний зв'язок, кожен з цих людей був мені як близький друг", - поділилася артистка.

Катерина пригадала, як одного разу після концерту до неї підійшов хлопець з Мексики і почав читати Шевченка:

"Виявилося, що наша пісня надихнула його дізнатися більше про українську культуру, і зараз він навчається на українській філології в Польщі. Це так розчулює, спостерігати, як люди приїжджають до нас на концерти з інших континентів, тримають в руках український прапор і віддають нам свою шалену любов. Після таких випадків розумієш, що наша музика справді потрібна людям", - сказала Катерина.

Нагадаємо, що пісня SHUM посіла друге місце на "Євробаченні" за результатами глядацького голосування. Це була перша українськомовна пісня, яка потрапила одразу до кількох чартів Billboard та була у топ-10 популярних пісень в чартах Spotify, iTunes i Shazam протягом місяця. На YouTube кількість переглядів "SHUM" досягла понад 22 мільйони.

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