Солістка Go_A заявила, що вони з Måneskin не випустять анонсований трек і назвала причину

Музиканти сподіються, що пізніше їм вдасться реалізувати цю ідею.

Не так давно італійський гурт-переможець "Євробачення-2021" Måneskin та український колектив Go_A потішили новиною, що записали дуетну пісню.

Тоді Катерина Павленко поділилася, що трек уже готовий і чекає узгодження від звукозаписних компаній. Втім, у програмі "Світське життя" виконавиця засмутила, заявивши, що композиція не побачить світ.

"Давайте я просто зараз скажу, що її не буде і ми назавжди закриємо це питання. Ми не змогли вирішити юридичні питання, які стосуються лейблу і взагалі менеджменту, тому, як ідея вона є, але побачимо, що буде далі. Поки що гурт не готовий до співпраці через певні юридичні нюанси", – пояснила вона.

Катерина Павленко і Даміано Давид / instagram.com/eurovision.ua

Втім, музиканти сподіються, що пізніше їм вдасться реалізувати цю ідею.

"Насправді, європейський музичний ринок працює трішки по іншому, ніж в Україні, там навіть питання не в монетизації, а взагалі питання співпраці. Можливо, в майбутньому, коли цікавість до них спаде і коли в них з'явиться більше вільного часу, ми зможемо реалізувати цю пісню", – додала вона.

Не так давно Катя гайнула до Італії. Зірка поділилася, що літала за кордон не працювати, а відпочивати. Співачка вирішила перезавантажитися, оскільки два роки не була у відпустці.

instagram.com/monokatee

"Я попередила всіх, що мене ці дні просто не існує в цьому світі. Я сказала: "Уявіть, що мене нема". Я дуже класно відпочила, це був активний відпочинок, ми проїхали все узбережжя, були на віллі в Равелло, там де знімався фільм "Тенет". Були в Позітано і біля знаменитої арки Фіордо-ді-Фуроре. Нам пощастило, був дощ і було дуже мало людей", – розповіла Павленко.

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