Солістка Go_A зізналася, що мама не привітала її з успіхом на "Євробаченні-2021"

Також Катерина поділилася, за кого вболівала на конкурсі.
Фронтвумен українського гурту Go_A, який посів 5-те місце на "Євробаченні-2021", Катерина Павленко зізналася, що мама не привітала її з успіхом.
Так, у програмі Яніни Соколової "Рандеву" артистка поділилася, як її зустрічали після прильоту до України. Зірок приїхав привітати мер Березані, мешканці міста, але мама не прийшла.
"Мер міста Березань навіть приїхав мене зустрічати до аеропорту. Березанська громада, з прапорами, у вінках, з піснями. Було дуже приємно... Ну я зідзвонювалася з мамою, але ми на цю тему не говорили. Мені здається, вона не усвідомлює цього... Вона мене запитала, коли я повертаюся на роботу у Березань", – приголомшила Катя.
Крім того, Катерина зізналася, за кого вболівала на "Євробаченні-2021". Так, фаворитом співачки став представник Швейцарії. З Gjon's Tears вона досі спілкується у Мережі.
"За Італію теж вболівала, просто до Швейцарії у мене особливе ставлення до учасника. Я передивилася усі відео, які є на YouTube з ним. От він вийшов від нашої гримерки, а в нас боліло обличчя, бо ми постійно усміхалися і цю усмішку не можна було прибрати з обличчя. Від нього настільки позитивна енергетика, він добрий, класний", – поділилася виконавиця.
Нагадаємо, раніше солістка Go_A шокувала розповіддю, як рідний дядько вигнав їх з мамою з дому. У Катерини Павленко було непросте дитинство.