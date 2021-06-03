Солістка Go_A зізналася, що мама не привітала її з успіхом на "Євробаченні-2021"

Також Катерина поділилася, за кого вболівала на конкурсі.

Фронтвумен українського гурту Go_A, який посів 5-те місце на "Євробаченні-2021", Катерина Павленко зізналася, що мама не привітала її з успіхом.

Так, у програмі Яніни Соколової "Рандеву" артистка поділилася, як її зустрічали після прильоту до України. Зірок приїхав привітати мер Березані, мешканці міста, але мама не прийшла.

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"Мер міста Березань навіть приїхав мене зустрічати до аеропорту. Березанська громада, з прапорами, у вінках, з піснями. Було дуже приємно... Ну я зідзвонювалася з мамою, але ми на цю тему не говорили. Мені здається, вона не усвідомлює цього... Вона мене запитала, коли я повертаюся на роботу у Березань", – приголомшила Катя.

Крім того, Катерина зізналася, за кого вболівала на "Євробаченні-2021". Так, фаворитом співачки став представник Швейцарії. З Gjon's Tears вона досі спілкується у Мережі.

"За Італію теж вболівала, просто до Швейцарії у мене особливе ставлення до учасника. Я передивилася усі відео, які є на YouTube з ним. От він вийшов від нашої гримерки, а в нас боліло обличчя, бо ми постійно усміхалися і цю усмішку не можна було прибрати з обличчя. Від нього настільки позитивна енергетика, він добрий, класний", – поділилася виконавиця.

Нагадаємо, раніше солістка Go_A шокувала розповіддю, як рідний дядько вигнав їх з мамою з дому. У Катерини Павленко було непросте дитинство.

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