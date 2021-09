Солістка гурту Girls Aloud Сара Гардінг померла від раку

Артистці було 39 років.

Учасниця популярного британського жіночого гурту Girls Aloud Сара Гардінг померла у віці 39 років.

Життя виконавиці забрав рак грудей. Трагічну звістку повідомила мати артистки Мері у себе в соцмережах.

" З розбитим серцем ділюся сьогодні новиною про те, що моя прекрасна дочка Сара, на жаль, померла. Багато хто з вас знає про боротьбу Сари з раком і з якою завзятістю вона боролася з цією недугою, починаючи з того моменту, як їй поставили діагноз, і до свого останнього дня. Вона тихо пішла сьогодні вранці", - написала жінка.

Вона супроводила пост чорно-білою світлиною доньки.

Зазначимо, що про свій діагноз Сара Гардінг дізналася у серпні минулого року. Через пандемію візит до лікаря вона відкладала. На початку цього року лікарі сказали Гардінг, що до наступного Різдва вона не доживе.

Нагадаємо, що багатьом Сара Гардінг відома як учасниця поп-гурту Girls Aloud. Колектив прославився своїми хітами, серед них Sound of the Underground, The Promise, Love Machine, Jump і Call The Shots.

