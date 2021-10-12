Солістка гурту Go_A у купальнику похизувалась апетитним бюстом

Артистка захопила новим знімком.

Українська співачка, солістка електро-фольк-гурту Go_A Катерина Павленко нещодавно вирушила в довгоочікувану відпустку до Італії.

Катерина Павленко в Італії / instagram.com/monokatee

Звідти артистка ділиться різноманітними світлинами. Вона показує, як вивчає італійські вулиці та милується неймовірними краєвидами. Також Катя тішить своїх фанів й пікантними фото.

Знаменитість опублікувала світлину, на якій позувала в чорному суцільному купальнику. Пляжне вбрання вдало підкреслило апетитні форми зірки, зокрема, бюст.

Катерина Павленко / instagram.com/monokatee

"Час для того, аби загубитися в морі", - поетично підписала фото зірка.

Юзери не тільки помилувалися Катериною, а й вирішили долучитися до дискусії.

Інколи, щоб знайти себе, треба спершу загубитися!

Виключаємо Мережу – нічого прекраснішого ми не побачимо!

Зате ти заблукала у моєму серці!

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання