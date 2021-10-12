Солістка гурту Go_A у купальнику похизувалась апетитним бюстом

Артистка захопила новим знімком.
Українська співачка, солістка електро-фольк-гурту Go_A Катерина Павленко нещодавно вирушила в довгоочікувану відпустку до Італії.
Звідти артистка ділиться різноманітними світлинами. Вона показує, як вивчає італійські вулиці та милується неймовірними краєвидами. Також Катя тішить своїх фанів й пікантними фото.
Знаменитість опублікувала світлину, на якій позувала в чорному суцільному купальнику. Пляжне вбрання вдало підкреслило апетитні форми зірки, зокрема, бюст.
"Час для того, аби загубитися в морі", - поетично підписала фото зірка.
Юзери не тільки помилувалися Катериною, а й вирішили долучитися до дискусії.
- Інколи, щоб знайти себе, треба спершу загубитися!
- Виключаємо Мережу – нічого прекраснішого ми не побачимо!
- Зате ти заблукала у моєму серці!
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