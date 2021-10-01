Солістка гурту Go_A відверто розповіла про свою сексуальну орієнтацію

Також Катерина зізналась, які чоловіки їй подобаються.

Українська співачка, солістка електро-фольк-гурту Go_A Катерина Павленко, яка нещодавно поділилася, як відсвяткувала своє 33-річчя, розповіла про свою сексуальну орієнтацію.

Про особисте життя артистки багато пліткують. Зокрема, деякі вважають, що вона нетрадиційної сексуальної орієнтації. Катерина прокоментувала ці плітки в інтерв'ю Слава +. Як говорить Катя, вхаємин з жінками у неї ніколи не було.

Солістка гурту Go_A / instagram.com/monokatee

"До мене ще з дитинства проявляють інтерес жінки. До відносин ніколи не доходило, але до якихось розмов - так. Не знаю, як на це реагувати... нейтрально", - прокоментувала виконавиця.

Окрім цього, Катя також розповіла, які чоловіки їй подобаються. Артистка говорить, що вона повинна бути впевненою у партнері. Катерині потрібно, аби обранець розумів її.

"Всі мої стосунки починалися з дружби, з якихось глибоких розмов. Спільні інтереси, захоплення, музика, а потім вже почуття", - розповіла артистка.

Нагадаємо, нещодавно ексдружина Ілона Маска натякнула на свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Також зірка розповіла, що хоче колонізувати супутник Юпітера.

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