Солістка Go_A насмішила відео з дорожнім конусом на голові

Солістка Go_A насмішила відео з дорожнім конусом на голові

Співачка показала декілька кумедних рухів під свій "єврохіт".

Етнофольк гурт Go_A, який нещодавно поділився акустичною версією треку "ШУМ", вирішив захопити усі простори Інтернету і увірвася до популярного TikTok.

Музиканти зареєсрувалися у Мережі та додали своє перше відео, яке за добу набрало півмільона переглядів. Так, у ролику фронтвумен гурту Катерина Павленко оголосила про старт нового танцювального челенджу на свій хіт. Головною умовою співачка назвала рухи під пісню "ШУМ" з дорожнім конусом на голові.

Варто зазначити, що відео гурту почало набирати популярності, і ймовірно скоро фани будуть активно поширювати ролик на якому танцюватимуть під популярний трек "ШУМ".

Нагадаємо, нещодавно композиція "ШУМ" увійшла до топ-50 популярних треків в Сполучених Штатах.

А ще раніше, наприкінці травня, пісня Go_A посіла перше місце у рейтингу світових трендів Spotify.

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