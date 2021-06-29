Солістка Go_A насмішила відео з дорожнім конусом на голові

Співачка показала декілька кумедних рухів під свій "єврохіт".
Етнофольк гурт Go_A, який нещодавно поділився акустичною версією треку "ШУМ", вирішив захопити усі простори Інтернету і увірвася до популярного TikTok.
Музиканти зареєсрувалися у Мережі та додали своє перше відео, яке за добу набрало півмільона переглядів. Так, у ролику фронтвумен гурту Катерина Павленко оголосила про старт нового танцювального челенджу на свій хіт. Головною умовою співачка назвала рухи під пісню "ШУМ" з дорожнім конусом на голові.
@go_a_ukraine
##заплетисяшуме ##заплетисяшумебарвіночку ##заплетисяшумезаплетися ##go_a @monokate♬ SHUM - Go_A
Варто зазначити, що відео гурту почало набирати популярності, і ймовірно скоро фани будуть активно поширювати ролик на якому танцюватимуть під популярний трек "ШУМ".
Нагадаємо, нещодавно композиція "ШУМ" увійшла до топ-50 популярних треків в Сполучених Штатах.
А ще раніше, наприкінці травня, пісня Go_A посіла перше місце у рейтингу світових трендів Spotify.