Солістка гурту KAZKA Заріцька розсекретила нові стосунки з бойфрендом

Обранець зірки не зі сфери шоубізнесу.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, яка нещодавно шокувала шпагатом та колесом у прямому ефірі "Танців з зірками", вперше розповіла про нові стосунки.

Так, зірка у програмі "Зірковий шлях" зізналась, що знову закохана. Вона зустрічається зі своїм бойфрендом. Однак, більше подробиць зірка поки не розсекречує. Олександра лише говорить, що він не зі сфери шоубізнесу.

Солістка гурту KAZKA / instagram.com/kazka.band

"Я зараз зустрічаюся з хлопцем. Він не з шоубізнесу. У мене такий мрійливий та закоханий настрій. Тому, хто знає, що буде", - поділилася артистка.

Зазначимо, у другому прямому ефірі шоу "Танці з зірками" Олександра Заріцька розповіла, що через комплекси щодо зайвої ваги вона не мала серйозних стосунків.

Втім, у 22 роки майбутня артистка була шалено закохана у свого найліпшого друга. Саша уявляла весілля з ним, спільних дітей, однак, він відверто сказав, що не кохає Заріцьку.

Нагадаємо, колишній коханий Олександри звернувся до неї у прямому ефірі. Хлопець заявив, що шкодує, що не зміг зберегти ті стосунки.

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