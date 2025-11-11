ТСН у соціальних мережах

Солістка гурту KAZKA зізналася, що заважає її схудненню та розкрила, як підтримує себе у формі

Знаменитість поділилася своїм режимом тренувань і ставленням до спорту.

Олександра Заріцька

Олександра Заріцька / © instagram.com/kazka.band

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька відверто розповіла про свій шлях до ідеального тіла, зізнавшись, що вже три роки регулярно займається у спортзалі.

Артистка поділилася, що розпочинає ранок зі спорту майже щодня. Ба більше, тренування для виконавиці не є небажаним покаранням, навпаки — артистка обожнює виконувати вправи, особли у вихідні.

«На сьому ранку тренування, а вже о восьмій їду у справах. Особливо люблю приходити в зал, коли маю вихідний», — розповіла Заріцька у шоу «День з зіркою».

За словами співачки, спорт для неї — це спосіб звільнення від негативної енергії. Однак головна причина, чому вона не досягла бажаних результатів, — любов до смачної їжі.

«Якби я правильно їла, то вже давно б схудла так, як мрію. Але дуже люблю смаколики. Я не рахую калорії, це, мабуть, моя головна проблема. Натомість дивлюсь, скільки їх витрачаю. Якщо за одне тренування спалюю 700-800 калорій — можу собі дозволити щось смачне», — зізналася артистка.

Олександра Заріцька / © пресслужба гурту KAZKA

Олександра Заріцька / © пресслужба гурту KAZKA

Заріцька згадала, що колись позбувалася зайвої ваги без спорту, але тоді результат їй не сподобався. Наразі зірка планує підкоригувати фігуру, зокрема зменшити об’єми рук, ніг і живота. Вона вважає, що суспільство досі не позбулося застарілих стандартів краси «90-60-90», і помічає, як після хвилі бодіпозитиву новий тренд диктують ін’єкції та інші препарати для схуднення.

«Здається, хайп на бодіпозитив уже минув. Тепер усі знову женуться за худорлявістю, тільки вже не природним шляхом», — підсумувала Саша Заріцька.

Нагадаємо, нещодавно Олександра Заріцька вперше відверто заговорила про службу свого батька в ЗСУ. Зірка поділилася, як рідкісні зустрічі з батьком впливають на їхні стосунки та життя родини.

