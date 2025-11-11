- Дата публікації
Солістка гурту KAZKA зізналася, що заважає її схудненню та розкрила, як підтримує себе у формі
Знаменитість поділилася своїм режимом тренувань і ставленням до спорту.
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька відверто розповіла про свій шлях до ідеального тіла, зізнавшись, що вже три роки регулярно займається у спортзалі.
Артистка поділилася, що розпочинає ранок зі спорту майже щодня. Ба більше, тренування для виконавиці не є небажаним покаранням, навпаки — артистка обожнює виконувати вправи, особли у вихідні.
«На сьому ранку тренування, а вже о восьмій їду у справах. Особливо люблю приходити в зал, коли маю вихідний», — розповіла Заріцька у шоу «День з зіркою».
За словами співачки, спорт для неї — це спосіб звільнення від негативної енергії. Однак головна причина, чому вона не досягла бажаних результатів, — любов до смачної їжі.
«Якби я правильно їла, то вже давно б схудла так, як мрію. Але дуже люблю смаколики. Я не рахую калорії, це, мабуть, моя головна проблема. Натомість дивлюсь, скільки їх витрачаю. Якщо за одне тренування спалюю 700-800 калорій — можу собі дозволити щось смачне», — зізналася артистка.
Заріцька згадала, що колись позбувалася зайвої ваги без спорту, але тоді результат їй не сподобався. Наразі зірка планує підкоригувати фігуру, зокрема зменшити об’єми рук, ніг і живота. Вона вважає, що суспільство досі не позбулося застарілих стандартів краси «90-60-90», і помічає, як після хвилі бодіпозитиву новий тренд диктують ін’єкції та інші препарати для схуднення.
«Здається, хайп на бодіпозитив уже минув. Тепер усі знову женуться за худорлявістю, тільки вже не природним шляхом», — підсумувала Саша Заріцька.
