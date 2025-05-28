Солістка гурту "Крихітка" розсекретила свій роман і шокувала, як порвала з колишнім через зраду

Саша Кольцова / © instagram.com/kryhitka.official

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Українська продюсерка, вокалістка гурту "Крихітка" Саша Кольцова вперше за тривалий час поділилася подробицями про особисте життя.

В інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко зірка розсекретила, що зараз її серце зайняте. Водночас Кольцова пояснила, що зазвичай уникає цих тем, адже вважає це не на часі як для публічних людей. Артистка пояснила, що на тлі великої кількості розлучень під час війни хизуватися своїм сімейним життя вважає недоречним. Але все ж вона проливає світло на кохання у своїх піснях.

"Я зараз в стосунках, це інколи складно назвати коханням, але ми стараємось, як всі стараються. Я не романтизую, ми дорослі, ми стараємось. Моя робота – перетворювати це все в пісні. Під час війни про особисте життя взагалі не варто говорити, зокрема публічним людям, мені здається. Тому що багато сімей не разом. У мене порозлучалося купа друзів, дуже міцні шлюби. І мені здається, розповідати про особисте життя не має сенсу, тому що сьогодні воно в тебе є, а завтра в тебе його немає. А мені було завжди важко через характер і свої особливості будувати стосунки. Просто важко пускати інших людей в своє життя, адаптуватися, знаходити спільні речі", - розповіла Саша.

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Саша Кольцова / © YouTube-канал Марічка

Крім того, виконавиця поділилася болісним досвідом, який стався з нею у юності. Зокрема, як попрощалася з колишнім через його зраду: " Така історія була більше 20 років тому, мабуть. Це був курортний роман. Я зареєструвала для нього е-mail, і потім на нього зайшла і побачила його лист до його дівчини колишньої. І він писав, що дуже любить її і не може дочекатися, коли вони будуть разом. Він був зі мною. В 19 це прям травма. Місяці на два. Я йому сказала одразу. Я дуже пряма. Я дуже не люблю всіх цих інтриг і так далі".

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: КОЛЬЦОВА: "Не виходьте ЗАМІЖ ДО 30"! Як ПОЛЮБИТИ КОЛИШНІХ і не втратити нинішніх

Нагадаємо, нещодавно блогерку Дашу Квіткову запідозрили в романі з відомим футболістом. Нещодавно ж парочку взагалі заскочили за поцілунками.

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