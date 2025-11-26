Солістка гурту "Лісапетний батальйон" Наталія Фаліон назвала причину смерті свого другого чоловіка

Наталія Фаліон / © Скриншот з проєкту "Наодинці"

Солістка гурту «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон відверто розповіла про втрату свого другого коханого, з яким прожила у цивільному шлюбі три роки.

Так, після нещасливих 40 років у першому шлюбі артистка нарешті відчула справжню підтримку й любов, однак ці стосунки завершилися трагедією. В інтерв’ю YouTube-проєкту ТСН «Наодинці» Фаліон зізналася, що після поневірянь доля подарувала їй Сергія. Зірка описала його як людину, з якою вона знайшла те, чого не мала раніше: спокій, повагу, тепло й турботу. Проте чоловік раптово пішов із життя через ускладнення, спричинені коронавірусом.

За словами Фаліон, коханий занадто пізно звернувся по допомогу. Високий ступінь ураження легень та стрімке погіршення стану не залишили шансів. У результаті Сергій помер у лікарні.

Наталія Фаліон з чоловіком сергієм

«Коронавірус. Запущений і ускладнений. Він не пив, не курив, спортивний. Він не міг собі уявити, що не з може побороти хвороби. Я так розумію, що свій біль він не показував. Я не бачила, що він так серйозно хворів. Мене це мучить, чому я не змусила його уважніше до себе придивитися. Він думав поборить, а воно затягнулося. Ступінь пошкодження легень була дуже високою. Він своїми ногами до лікарні пішов і там щось в легенях розірвалося. Ще тиждень був реанімації: тяжкий без покращень», — поділилася Наталія в розмові з Анною Севастяновою.

Попри біль утрати, Фаліон зберігає силу та гідність. Каже, що не дозволяє собі ламатися, адже хоче пам’ятати стосунки не через трагедію, а через щастя, яке вони принесли.

«Мені досі болить. Але я людина сильна. І я не маю права десь свою біль винести, щоб люди побачили мене розбитою. Я себе такою не бачу. Я навчилася дуже швидко перемикати увагу: піти на город, ввімкнути цікаву передачу чи піти до сусідів. Дуже боляче, але кого ж винуватити в тому. Я навпаки дякую Богові, що дав пожити казково. Дякую, що було. Бодай місяць щастя має мати кожен», — підкреслила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Фаліон чесно зізналася, чому шкодує про 40 років шлюбу, в якому перебувала до знайомства з Сергієм.