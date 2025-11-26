ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
294
Час на прочитання
2 хв

Солістка гурту "Лісапетний батальйон" Наталія Фаліон назвала причину смерті свого другого чоловіка

Артистка прожила у цивільному шлюбі протягом трьох років.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Наталія Фаліон

Наталія Фаліон / © Скриншот з проєкту "Наодинці"

Солістка гурту «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон відверто розповіла про втрату свого другого коханого, з яким прожила у цивільному шлюбі три роки.

Так, після нещасливих 40 років у першому шлюбі артистка нарешті відчула справжню підтримку й любов, однак ці стосунки завершилися трагедією. В інтерв’ю YouTube-проєкту ТСН «Наодинці» Фаліон зізналася, що після поневірянь доля подарувала їй Сергія. Зірка описала його як людину, з якою вона знайшла те, чого не мала раніше: спокій, повагу, тепло й турботу. Проте чоловік раптово пішов із життя через ускладнення, спричинені коронавірусом.

За словами Фаліон, коханий занадто пізно звернувся по допомогу. Високий ступінь ураження легень та стрімке погіршення стану не залишили шансів. У результаті Сергій помер у лікарні.

Наталія Фаліон з чоловіком сергієм

Наталія Фаліон з чоловіком сергієм

«Коронавірус. Запущений і ускладнений. Він не пив, не курив, спортивний. Він не міг собі уявити, що не з може побороти хвороби. Я так розумію, що свій біль він не показував. Я не бачила, що він так серйозно хворів. Мене це мучить, чому я не змусила його уважніше до себе придивитися. Він думав поборить, а воно затягнулося. Ступінь пошкодження легень була дуже високою. Він своїми ногами до лікарні пішов і там щось в легенях розірвалося. Ще тиждень був реанімації: тяжкий без покращень», — поділилася Наталія в розмові з Анною Севастяновою.

Попри біль утрати, Фаліон зберігає силу та гідність. Каже, що не дозволяє собі ламатися, адже хоче пам’ятати стосунки не через трагедію, а через щастя, яке вони принесли.

«Мені досі болить. Але я людина сильна. І я не маю права десь свою біль винести, щоб люди побачили мене розбитою. Я себе такою не бачу. Я навчилася дуже швидко перемикати увагу: піти на город, ввімкнути цікаву передачу чи піти до сусідів. Дуже боляче, але кого ж винуватити в тому. Я навпаки дякую Богові, що дав пожити казково. Дякую, що було. Бодай місяць щастя має мати кожен», — підкреслила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Фаліон чесно зізналася, чому шкодує про 40 років шлюбу, в якому перебувала до знайомства з Сергієм.

Дата публікації
Кількість переглядів
294
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie