Солістка KAZKA Олександра Заріцька без макіяжу вранці похизувалася своїми формами в обтислому топі

Артистка поділилася ранковим селфі.
Солістка гурту KAZKA, українська співачка Олександра Заріцька, потішила шанувальників знімками з повсякденного життя.
Так, артистка на своїй сторінці в Instagram опублікувала пікантні кадри з власної ванної кімнати. Зірка сфотографувалася вранці у дзеркалі й показала себе без жодної краплі косметики та фільтрів після того, як щойно прокинулася. До слова, на зображенні Заріцька з хвостиком на голові постає у чорному топі, який підкреслює її спокусливі форми, й блакитних піжамних штанах. На шиї у співачки одягнуте біле кольє.
Вочевидь ранок для артистки не був бадьорим. Олександра з виснаженим виглядом пожалілася на власний режим сну. За її словами, вона дуже пізно лягає спати, саме тоді, коли їй вже необхідно прокидатися.
"Годиннику, зупинися. Вставати рано, а я тільки спати лягаю", - написала на знімку знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно українська телеведуча Леся Нікітюк також захопила прихильників зухвалими кадрами. Так, для чорно-білого фотосету зірка одягла куртку-косуху на оголене тіло.
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