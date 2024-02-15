Солістка KAZKA Олександра Заріцька довела до сліз відео, як коханий їй освідчувався

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька вперше поділилася з шанувальниками відео, як коханий, музикант та motion-дизайнер Павло Тараненко освідчувався їй.

У День всіх закоханих артистка оприлюднила романтичний ролик, у якому зафільмовано важливий момент у житті пари.

У відео Заріцька і Тараненко стоять на оглядовому майданчику якоїсь гарної споруди. Олександра вже збиралася йти, як Павло затримав її і в один момент опустився перед нею на коліно з обручкою. Щаслива артистка кинулася обіймати і цілувати свого обранця:

"Архівне відео, що безлімітно оживляє емоції", - підписала ролик Заріцька.

Олександра Заріцька вперше показала, як коханий покликав її заміж

Шанувальники виконавиці були розчулені таким особистим відео, яким вона поділилася з ними і пораділи за закоханих:

Такі круті емоції. Це кохання! Кайфуйте від життя

Кохання вам бажаю безумовного, безмежного кохання

Сашенька. Такі справжні та щасливі! Тут… у моменті

Олександра Заріцька з нареченим / Фото: instagram.com/kazka.band

Олександра Заріцька з нареченим / Фото: instagram.com/kazka.band

Нагадаємо, раніше Олександра Заріцька розповідала, коли саме відбулося освідчення. За словами Заріцької, її обранець вже давно мав обручку для неї, але ніяк не міг знайти необхідний момент. Знаючи, що кохана любить кінематографічні моменти, Павло боявся зробити це якось просто. Тож, врешті, чоловік наважився покликати Сашу заміж, коли співпав момент - він якраз їхав за гуманітарною допомогою за кордон, а вона їхала на концерти.

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