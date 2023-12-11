Солістка KAZKA Олександра Заріцька на романтичних фото показала ніжні поцілунки з нареченим

Артистка потішила контентом зі своїм коханим.
Солістка гурту KAZKA, українська співачка Олександра Заріцька вкрай рідко ділиться фото зі своїм нареченим, музикантом та motion-дизайнером Павлом Тараненком.
Однак цього разу артистка зробила виняток. В Instagram-stories виконавиця опублікувала романтичні кадри зі своїм обранцем.
До слова, пара влаштувала імпровізований фотосет у засніженому Києві. На першому фото Саша ніжно цілувала нареченого у щічку. Тим часом Павло мило усміхався на камеру.
Вже на іншому знімку закохані подарували одне одному палкий поцілунок. Кадри Заріцька не стала підписувати. Артистка лише залишила смайлик у вигляді білого сердечка.
Зазначимо, про стосунки Олександри Заріцької та Павла Тараненка стало відомо у вересні 2022 року. Вже в травні цього року закохані оголосили, що заручені. Пара планує одружитися у червні 2024 року.
Нагадаємо, нещодавно рідкісне фото зі своїм коханим опублікувала співачка Слава Камінська. Виконавиця показалася в обіймах бойфренда та привітала його з важливим святом.
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