Солістка KAZKA Олександра Заріцька поділилася ніжним фото зі своїм коханим у ліжку

Артистка показала, як провела вікенд з бойфрендом у Карпатах.
Солістка гурту KAZKA, тренерка команди "Другого шансу" на вокальному проєкті "Голос країни" Олександра Заріцька влаштувала собі коротку відпустку.
Разом з бойфрендом, музикантом-початківцем та motion-дизайнером HAWX Павлом Тараненком Заріцька вирушила до Карпат.
Атмосферні фото та відео з подорожі на захід України артистка запостила на своїй сторінці в Instagram. Зокрема, Саша показала фото номера, де закохані відпочивали, а також мальовничі пейзажі Карпат. "Фото, які гріють мені душу. Залишу їх тут… Карпати – це любов", - написала під кадрами Заріцька.
Своєю чергою, шанувальники потішилися за Олександру, що вона так романтично провела час разом зі своїм коханим: "Як гарно, дуже рада за вас", "ви такі милі", "щастя вам, кохання!".
Нагадаємо, що вперше Олександра Заріцька розсекретила свого бойфренда Павла Тараненка місяць тому. У своєму TikTok солістка KAZKA оприлюднила відео, у якому присутні спільні кадри з коханим знаменитості.
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