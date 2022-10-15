Солістка KAZKA Олександра Заріцька поділилася ніжним фото зі своїм коханим у ліжку

Артистка показала, як провела вікенд з бойфрендом у Карпатах.

Солістка гурту KAZKA, тренерка команди "Другого шансу" на вокальному проєкті "Голос країни" Олександра Заріцька влаштувала собі коротку відпустку.

Разом з бойфрендом, музикантом-початківцем та motion-дизайнером HAWX Павлом Тараненком Заріцька вирушила до Карпат.

Атмосферні фото та відео з подорожі на захід України артистка запостила на своїй сторінці в Instagram. Зокрема, Саша показала фото номера, де закохані відпочивали, а також мальовничі пейзажі Карпат. "Фото, які гріють мені душу. Залишу їх тут… Карпати – це любов", - написала під кадрами Заріцька.

Олександра Заріцька з хлопцем / Фото: instagram.com/kazka.band

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Олександра Заріцька у Карпатах / Фото: instagram.com/kazka.band

Фото: instagram.com/kazka.band

Своєю чергою, шанувальники потішилися за Олександру, що вона так романтично провела час разом зі своїм коханим: "Як гарно, дуже рада за вас", "ви такі милі", "щастя вам, кохання!".

Нагадаємо, що вперше Олександра Заріцька розсекретила свого бойфренда Павла Тараненка місяць тому. У своєму TikTok солістка KAZKA оприлюднила відео, у якому присутні спільні кадри з коханим знаменитості.

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