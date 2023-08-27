Солістка KAZKA Олександра Заріцька у купальнику посвітила схудлою фігурою та пишним бюстом

Український гурт KAZKA виступив з концертом у грузинському місті Батумі. Тим часом Олександра Заріцька знайшла хвилинку, аби відпочити на пляжі.

Зокрема, знаменитість поплавала у Чорному морі та поділилася в Instagram-stories пікантним фото. Усміхнена артистка показалася на кам'яному узбережжі у жовтому купальнику. Олександра саме вилізла з води, адже її волосся було мокре, а макіяж трішки розтікся.

У купальнику співачка продемонструвала схудлу фігуру. Окрім того, бюстгальтер вдало підкреслив пишний бюст знаменитості.

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Також Заріцька показала фанам, який гарний у Грузії захід Сонця. Артистка опублікувала кадри, де все небо ніби розфарбоване рожевим кольором, а сонячні промені відблискують у воді.

Захід Сонця у Грузії / Фото: instagram.com/kazka.band

Зазначимо, останнім часом Олександра Заріцька помітно схудла. Зокрема, артистка стежить за своїм харчуванням та займається спортом. Очевидно, це дає результат, адже, як говорила співачка, їй вдалося схуднути на 20 кіло.

Нагадаємо, нещодавно plus-size модель Ешлі Грем показалася в обтислій сукні та похизувалася кардинальним схудненням.

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