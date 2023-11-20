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Солістка KAZKA Олександра Заріцька відверто зізналася, скільки витрачає грошей на місяць

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
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Солістка KAZKA Олександра Заріцька відверто зізналася, скільки витрачає грошей на місяць

Олександра Заріцька

Зірка визнала, що намагається економити кошти.

Солістка гурту KAZKA, українська співачка Олександра Заріцька, яка нещодавно похизувалася новим тату на пів спини, назвала суму, яку вони разом з чоловіком витрачають на проживання щомісяця.

Так, співачка розповіла, що не витрачає багато грошей на власні забаганки, оскільки вважає, що важливішими сьогодні є благодійні збори.

"Я намагаюся дуже економити. Мене це дуже дратує, особливо коли потрібні кошти для армії, а витрачаються великі кошти на те, на що можна було не витрачати", - пояснила зірка в інтерв'ю Люкс ФМ.

Олександра додала, що насправді більшість речей їй роблять безкоштовно за рекламу.

Олександра Заріцька / © instagram.com/kazka.band
Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

"Я не витрачаю багато грошей на себе. Точніше майже не витрачаю. Тільки на бензин, їжу. А одяг, всі процедури та решту мені дістається по бартеру", - розказала співачка.

Також Заріцька розсекретила, скільки вони разом з нареченим витрачають на проживання у заміському будинку щомісяця. Так, після довгих роздумів, знаменитість назвала суму у 40 тисяч гривень.

Олександра Заріцька з нареченим / © instagram.com/kazka.band
Олександра Заріцька з нареченим / Фото: instagram.com/kazka.band

"Беремо комунальні послуги. У нас весь будинок електричний. Влітку це десь дві тисячі гривень, взимку – близько шести, тому що підлога й ця вся історія. На їжу ми витрачаємо багато. Ви знаєте, чоловіки люблять їсти кожні дві години. Витрачаємо на собак. Я дуже люблю квіти. Не витрачається багато. Тисяч сорок на всю сім'ю", - підрахувала артистка.

Нагадаємо, нещодавно хореографиня Ілона Гвоздьова зізналася, скільки заплатила за збільшення грудей. За словами зірки, їй дуже довго довелося накопичувати на мрію.

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Дата публікації
Перегляди
1515
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