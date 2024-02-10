Солістка KAZKA Олександра Заріцька показалася з нареченим і замилувала романтичним фото

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька замилувала кадрами зі своїм нареченим, музикантом та motion-дизайнером Павлом Тараненком.

Так, артистка у чорному береті з укладкою зробила спільне селфі з коханим і опублікувала його у себе в Instagram-stories. У кадрі вони постають усміхненими та щасливими. Вочевидь, знімок робив саме Павло. Він мило приліг на груди коханої, поки у цей час вона турботливо обіймала його обома руками.

"Моя любов", - ніжно написала Олександра на фото.

Олександра Заріцька з нареченим / Фото: instagram.com/kazka.band

До слова, знаменитість опублікувала романтичну світлину перед своїм від'їздом у справах.

Як відомо, обранець артистки Павло Тараненко освідчився їй у травні 2023 року. А афішувати свої стосунки пара почала у вересні 2022 року. Втім, весілля ще не було. За словами Заріцької, вони з нареченим відіграють його вже після перемоги України без зайвих помпезних гулянь.

Нагадаємо, нещодавно 31-річна солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька розповіла про свої косметологічні процедури. Так, дівчина зробила уколи краси й одразу показала результат.

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