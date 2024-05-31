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Солістка KAZKA Олександра Заріцька зізналася, чи вже офіційно заміжня та чому скасувала весілля

Солістка KAZKA Олександра Заріцька зізналася, чи вже офіційно заміжня та чому скасувала весілля

Олександра Заріцька з нареченим / Фото: instagram.com/kazka.band

Артистка пояснила, коли планує влаштувати гуляння.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька скасувала заплановане на це літо весілля з Павлом Тараненком і зізналася, чи живуть вони в офіційному шлюбі.

Як раніше повідомляла співачка, церемонію вони з коханим запланували на червень 2024 року. Втім, зараз наречені відмовилися втілювати задум, адже відчувають, що це недоречно під час щоденних обстрілів українських міст. Сама ж Олександра запевняє, що одразу після війни влаштує масове гуляння, яке триватиме два дні, а поки допомагає ЗСУ.

"Весілля буде, не хвилюйтеся. Зараз є більш важливі справи. Я наразі намагаюся більше допомагати армії та виступати перед військовими. Ми вирішили, що весілля відсвяткуємо після війни. Інакше це буде не те, про що я мріяла все своє життя. Бо для мене весілля – два дні, 350 людей, масштаб в плані душі. Коли твоя душа спокійна і ти насолоджуєшся максимально тим, що ці два дні тільки для вас. Зараз немає жодного дня, коли я не плачу. Я не зможу святкувати свій найкращий день у світі, розуміючи, що Харків зараз бомблять щодня. Мені не дозволяє совість", - зізналася Заріцька в коментарі "Люкс ФМ".

Олександра Заріцька з нареченим / © instagram.com/kazka.band
Олександра Заріцька з нареченим / Фото: instagram.com/kazka.band

Також солістка KAZKA відповіла, що поки не розписувалася зі своїм нареченим і чекає на офіційну церемонію після перемоги України у війні.

"Теж відтягуємо. Паша пропонував мені безліч разів піти й просто розписатися, але це все ж таки знову не моє. Ми заручені, живемо разом, але поки що неофіційно", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно співак Віктор Павлік відгуляв весілля, на яке його запросила молодша на майже 30 років дружина. У Мережі з'явилися фото з урочистості.

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