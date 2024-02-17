Солістка KAZKA Олександра Заріцька зізналася, як її мама допомагає їм з нареченим у побуті

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька зізналася, як вони з нареченим Павлом Тараненком ділять побут.

Так, закохані вже тривалий час живуть з мамою знаменитості. За словами Олександри, вона їм дуже допомагає по господарству. Зокрема, займається пранням і рештою базових обов'язків. Тому співачка не припиняє бути вдячною найріднішій людині за спрощення їм з обранцем життя.

"Ми не стикалися з тією рутиною. З нами живе моя мама з Харкова. Багато речей вона бере на себе. Через те я їй неймовірно вдячна, кажу, що вона найкраща. Бо якщо нам кожен день доводилося б прати і все таке, то все це суперскладно. Тому ми всі боїмося, що моя мама скоро переїде й нам це все доведеться робити самостійно", - розповіла співачка у програмі "Такі страви".

Олександра Заріцька з нареченим / Фото: instagram.com/kazka.band

До того ж Заріцька зізналася, що її наречений доволі невибагливий у їжі. Тому його улюбленою стравою назвала бутерброди. І додала, що полюбляє тішити близьких людей гарно зробленими сніданками, які готує наодинці.

"Бутерброди – улюблена страва Паші. Мені здається, багато чоловіків люблять просто бутерброди з ковбасою. Головне увага", - додає артистка.

Нагадаємо, нещодавно Олександра Заріцька показала фото з коханим, який ніжно пригорнувся до неї.

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