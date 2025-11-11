ТСН у соціальних мережах

Солістка KAZKA Олександра Заріцька вперше розповіла про службу батька в ЗСУ

Артистка розповіла про їхні рідкісні зустрічі.

Олександра Заріцька

Олександра Заріцька / © instagram.com/kazka.band

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька вперше розповіла, що її батько служить в ЗСУ.

Виконавиця зізналась, що родина для неї є неабияк важливою. Артистка намагається якомога частіше бачитися з рідними. Однак Заріцька на проєкті "День з зіркою" говорить, що з батьком це організувати не так легко. Річ у тім, що тато виконавиці, хоч і перебуває в Київській області, але служить в лавах ЗСУ. Подробиці співачка розкривати не стала, але говорить, що ось вже три місяці вони не можуть організувати їхню спільну риболовлю.

"Із татом стараюся раз на місяць бачитися. Він живе тут, у Київській області, але зараз складно, бо мій тато в ЗСУ. Ми бачимося не так часто, як хотілося. Ми вже три місяці на рибалку з ним плануємо поїхати, але так поки що й не поїхали. Він не може вирватися, я постійно десь їжджу", - відверто зізналась співачка.

Нагадаємо, наразі чоловік ведучої Маші Єфросиніної – Тимур Хромаєв - служить в лавах ЗСУ. Щоправда, довкола цього виникає чимало пліток. Нещодавно волонтер Сергій Притула розкрив подробиці про службу Хромаєва.

