Солістка KAZKA приголомшила схудненням та в спідньому посвітила стрункою фігурою

Олександра Заріцька / © пресслужба каналу "1+1"

Реклама

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька продемонструвала схуднення та поділилася відвертим селфі, показавши результат тривалої роботи над собою.

Артистка не вперше відкриває свій шлях до змін, але цього разу вирішила зробити акцент саме на результаті. У своєму Instagram вона опублікувала дві історії, які одразу викликали реакцію підписників. На одному зі знімків — селфі в чорному комплекті білизни та короткій куртці. Фігура виглядає дуже підтягнутою та спортивною. Особливо помітні зміни в зоні талії та пресу. Зірка не приховує: цей ефект — не випадковість. За кадром залишилися регулярні тренування та дисципліна.

"Той момент, коли тобі починає подобатись відображення в дзеркалі, немає нічого приємнішого ніж бачити результати своєї праці", — поділилася співачка.

Реклама

Олександра Заріцька / © instagram.com/stories/kazka.band

Окрім естетичного результату, Заріцька показала і процес. Вона опублікувала фрагменти тренування просто неба — без глянцю, але з максимальною концентрацією. Динаміка рухів і напруга в кадрі дають зрозуміти: легким цей шлях не був. Усе виглядає як щоденна робота, а не разовий ривок.

"Робота, робота, робота", — коротко підписала вона відео англійською.

Олександра Заріцька / © instagram.com/stories/kazka.band

Нагадаємо, нещодавно Надія Хільська відверто розповіла про схуднення та силу волі. Акторка розсекретила, як швидко позбулася 17 кілограмів.