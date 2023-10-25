Солістка KAZKA Заріцька розповіла, коли зіграє весілля з коханим і про їхні суперечки

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька поділилася, коли вони з коханим зіграють весілля.

Як відомо, обранець артистки, музикант та motion-дизайнер Павло Тараненко освідчився їй у травні цього року. За словами Заріцької, вони з нареченим мріють про весілля після нашої перемоги:

"Ми дуже хочемо, щоб це була перемога. Щоб можна було зі спокійною душею веселитись і розуміти, що ми заслужено і без докору совісті, коли неприємно, що ти веселишся, а там всі страждають. Хочеться, щоб це було по-людськи, щоб можна було всю ніч тусуватись, не ховатись. Не думати, що зараз комендантська година. Хочеться, щоб все це було правильно", - пояснила Заріцька у програмі "Слава+".

Олександра Заріцька з нареченим / Фото: instagram.com/kazka.band

Втім, за словами Олександри, її коханий не може дочекатися, коли називатиме її дружиною. Тому у пари все ж таки певні плани щодо урочитсої події є:

"Зараз якраз обговорюємо дати. Не хочеться просто сходити і розписатись. Мені просто Паша постійно каже: "Я хочу тебе називати дружина". Кажу: "Ну, називай". "Так не можна, а я хочу називати тебе дружина". Ми розуміємо, що ми хочемо стати родиною справжньою. Ми б дуже хотіли побратись в червні наступного року", - привідкрила таємницю Заріцька.

Про яке конкретно весілля Саша мріє, вона поки не зізналася, але зазначила, що хоче, абивоно точно було не таке, на яких вони виступали з гуртом KAZKA:

"Моє ідеальне весілля не таке, на яких я виступала. Щоб воно не було схоже. Хочеться щось незвичне. Я не хочу якихось типових ведучих, оці всі конкурси", - пояснила артистка.

Олександра Заріцька з нареченим / Фото: instagram.com/kazka.band

Зізналася Заріцька і в тому, що у них з коханим іноді виникають суперечки на музичному поприщі. Павло теж музикант і, за словами Олександри, пише і музику, і слова. Іноді співачка може розкритикувати нареченого:

"Я ж дуже все музичне критикую. Паша мені вже не дає слухати свої демки, бо я така: "Ну, нормально". Я намагаюсь як продюсер судити. В нього непогано виходить. Але є декілька моментів. В нього класний голос, він сам робить слова і музику", - додала Саша.

Нагадаємо, тиждень тому Олександра Заріцька замилувала романтичними фото з нареченим та привітала його з важливим святом.

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