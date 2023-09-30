Солістка KAZKA Заріцька у спідньому показала свої "зовсім не зайві звабливі кіло"

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька вирішила спробувати себе як дизайнерка.

Так, світ побачила дебютна plus-size колекція українського масмаркет бренду CHER’17, натхненницею та співавторкою якої стала Олександра. Цією колекцією Заріцька закликала дівчат з пишними формами не приховувати свою природну красу, а пишатися нею.

Колекція CHER’17 x KAZKA від самого початку замислювалася капсульною, щоб покрити запит у повсякденних базових луках, а також урізноманітнити образи спортивними та ошатними речами. Загалом у колекції 14 моделей: светри, сорочки в чоловічому стилі, боді, сатинові спідниці, романтичні сукні, пальта, спортивні костюми та білизна. Всі вони легко комбінуються між собою та дозволяють експериментувати, залежно від події та настрою.

Олександра Заріцька

Олександра Заріцька

Олександра Заріцька

Зазначимо, що Саша не лише взяла участь у розробці колекції, а також стала обличчям капсули. Під час створення моделей, артистка керувалася власним досвідом і гардеробними челенджами дівчини plus-size:

"Я про це мріяла роками! І нарешті можу поділитися з вами власним баченням повсякденного plus-size одягу. У колекції поєднані класні силуети, що вигідно підкреслюють форми, улюблені тренди, яскраві елементи та весь мій досвід, адже я точно знаю, як важко дівчатам із нестандартними розмірами вибирати одяг!" – прокоментувала Саша Заріцька.

Олександра Заріцька

Олександра Заріцька

Олександра Заріцька

Нагадаємо, днями гурт KAZKA на чолі з фронтвумен Олександрою Заріцькою потішили шанувальників музичною новинкою. Колектив представив композицію "Солодкі", яку записав разом з володарем престижної премії Emmy, скрипалем Демієном Ескобаром.

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