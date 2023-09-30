Солістка KAZKA Заріцька вперше розповіла про свій психологічний розлад: "Я приховувала від батьків"

Фронтвумен гурту KAZKA Олександра Заріцька вперше відверто розповіла, що в підлітковому віці мала розлад харчової поведінки.

За словами артистки, вона була "кругленькою" з самого дитинства. Проте Олександра була дуже енергійною дитиною і змалечку почала займатися танцями, втім, і поїсти юна Саша любила.

"Все працювало в симбіозі: я залишалася повненькою енергійною дитиною. Фігура змінювалась постійно. Насправді я все життя змінююсь і ставлюсь до цього спокійно. Все залежить від внутрішнього стану, настрою, подій у житті. Я вже звикла, що інколи я в періоді "фітоняшки", а потім просто хочу отримувати задоволення від життя і нічого не робити. І обидва ці стани в собі я поважаю", - розповіла Заріцька виданню Vogue.

Олександра Заріцька

Також співачка зізналася, що в певний період часу у неї відбили бажання займатися танцями:

"У дитинстві я займалася танцями, і мені це дуже подобалось. Але тоді все було інакше – ніхто не вважав, що танцювати можуть геть усі. Це зараз ми бачимо чимало танцівниць з формами, зокрема в балеті Бейонсе. А раніше тренери і навіть діти, з якими ми танцювали, постійно наголошували, що треба худнути. Хлопчики не хотіли ставати зі мною в пару й обирали дівчат, які танцювали набагато гірше, але були стрункими. І це стало моєю особистою крапкою в танцях, бо задоволення вони мені більше не приносили", - поділилася Заріцька.

Олександра Заріцька

Також виконавиця чесно зізналася, що в підлітковому віці в неї були розлади харчової поведінки - проблеми психологічного характеру, пов'язані з порушеннями вживання їжі.

"У підлітковому віці будь-які розлади харчової поведінки, а в мене тут великий досвід, я приховувала від батьків. Так, це я вже зараз розумію, що зі мною було, і як потрібно було правильно себе поводити. Але тоді – ні. Свого часу я пробувала всі дієти, зокрема й голодування. Пам'ятаю, тоді було дуже модно голодувати, і всі були підписані на паблік "40 кг". Там дівчата ділилися своїм досвідом, як сидять лише на воді, їдять виключно фрукти чи вдаються до інших жорстких способів схуднення. Багато підлітків були під впливом цих "трендів" і не усвідомлювали, що це вбивство для організму. Їм просто хотілося бути, як всі. Я починала всі ці дієти, не їла по декілька днів, а потім, за класикою, були зриви, психи, сльози – і так це все перетворилося на звичку", - розповіла Олександра.

Олександра Заріцька

Заріцька зазначила, що дуже важливо обговорювати з підлітками проблеми РХП. За словами артистки, все, що їй тоді потрібно було, це хороший терапевт, який з нею пропрацював би її комплекси і прищепив любов до себе. Зараз, каже артистка, у неї вже немає залежності від їжі.

Нагадаємо, що Олександра Заріцька днями спробувала себе як дизайнерка і розробила капсульну колекцію для дівчат з формами plus-size. Також співачка позувала у спідньому та луках, які вигадала сама.

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