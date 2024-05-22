Солістка "Лісапетного батальйону" розповіла про онкологію своєї онуки: "Мала чотири операції"

Солістка гурту "Лісапетний батальйон" Наталія Фаліон розповіла про онкологію у своєї онуки.

Виконавиця поділилася, що в Христини діагностували саркому. Дівчині довелося пережити чотири операції. Як поділилася Фаліон, нині в онуки штучне коліно. Та найголовніше, що онкологію вдалося побороти і найтяжчий період позаду.

"Ми пережили велику трагедію – пережили онкологію, мала чотири операції, видаляли саркому, у неї штучне коліно", - розповіла артистка в інтерв'ю kp.ua.

Наталія Фаліон з онукою / Фото: instagram.com/nataliafalion

Нині Христині 21 рік. Дівчина закінчує навчання в університеті. Наталія Фаліон говорить, що онучка почувається значно краще. Ба більше, вона у всьому знаходить позитив та іноді навіть жартує на цю тему.

"Вона молодець, закінчує бакалавра. Для мене найважливіше, що ми врятували її життя, що вона подолала цю страшну хворобу. Вона сильна дівчинка. Інша, можливо, розклеїлася б. Це все-таки саркома, це не нарив на пальці, а чотири складні операції. Вже й протез їй змінили трохи більше. Вона ще знаходить у собі сили та жартувати", - поділилася виконавиця.

Наталія Фаліон з онукою / Фото: instagram.com/nataliafalion

Нагадаємо, нещодавно акторка Катерина Молчанова розповіла про свою онкологію. В артистки виявили рак грудей.

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