Солістка "Лісапетного батальйону" шокувала причиною смерті 36-річного сина: "Заснув і не прокинувся"

Наталія Фаліон

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Солістка гурту "Лісапетний батальйон" Наталія Фаліон, онука якої поборола онкологію, розповіла про смерть свого сина Віктора.

Артистка пригадала трагедію, яка сталася 2018 року. Наталія ділиться, що за життя її син був енергійним і не мав підозр, що у нього були серйозні проблеми з серцем. Про це він дізнався випадково, коли звернувся до лікарів із пухлиною, яка виникла внаслідок хронічного гаймориту та надмірного споживання лікарських препаратів. Після огляду медики терміново направили Віктора до кардіолога. Але, на жаль, майже одразу після цього він помер у 36-річному віці. Зірка ділиться, що тоді це стало для неї величезним горем.

Віктор Фаліон

"Це страшенна трагедія. Помирає син. Він мав хворе серце. Хоча нічого не було відомо про це. Але у нього була криве перенісся й треба було зробити операцію. Був хронічний гайморит і він капав носа, а це були роки. І почалася пухлина, звернувся до лікаря, який сказав негайно звернутися до кардіолога. У понеділок має йти до кардіолога, а в суботу помирає. Заснув і не прокинувся — уві сні зупинилося серце. 36 років. Веселий, енергійний і розумний. Несподіваний удар", — довела до сліз Фаліон в інтерв'ю Аліні Доротюк.

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Нагадаємо, нещодавно актор Колін Фаррелл розповів про рідкісне генетичне захворювання сина та чому віддає його до спецзакладу.