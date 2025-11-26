Солістка "Лісапетного батальйону" зізналася, чому шкодує про 40 років шлюбу: "Злюся на себе"

Наталія Фаліон

Реклама

Солістка гурту «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон відверто розповіла про найдовший і болісний період свого життя.

Близько 40 років виконавиця перебувала у шлюбі. Ще зі студентських часів Наталія побралася з чоловіком. Та лише після 60 років артистка усвідомила, скільки сил і нервів втратила, намагаючись змінити чоловіка, який зловживав алкоголем.

В інтерв’ю YouTube-проєкту ТСН «Наодинці» Фаліон зазначила, що її партнер роками стримував її розвиток, а сама вона жила у «ролі щасливої жінки», яку доводилося постійно грати. Тож, озираючись назад, вона жаліє про той досвід і що вчасно не пішла від такого партнера, а намагалася безуспішно перевиховати.

Реклама

«Дуже боляче, що так багато років минуло не так, як хотілося. Кожна з нас мріє, щоб її поважали, радилися, фізично допомагали. На жаль, того всього не було. Чомусь більше згадую щось негативне. Можливо, це неправильно. Так багато треба було грати роль, що у мене все добре, хоча так не було. Хоча я намагаюсь менше згадувати й шукати приємні моменти. Я перемикаюсь на щось інше. Це перегорнута сторінка. Я навіть часом злюся на себе, що я так багато часу витратила на те, щоб людина, з якою я поруч жила, поборола залежність і раділа життю. Я так хотіла, а чоловік — ні. Дуже багато сил витратила, а результату не досягла», — приголомшила зірка у розмові з Анною Севастьяновою.

Наталія Фаліон / © instagram.com/nataliafalion

За словами співачки, найважчими були не лише роки співіснування, а й усвідомлення, скільки можливостей вона втратила. Проте після смерті чоловіка її життя кардинально змінилося — воно наповнилося спокоєм, творчістю та справжніми позитивними емоціями.

«Дуже багато здоров’я й нервів пішло. Я заздрю людям, які зійшлися і зрозуміли, що не підходять, і вони розійшлися. Вони сильні. А я не змогла. Дуже багато років втратила. Я за ці останні роки набагато більше прожила й маю набагато більше позитивних спогадів, коли чоловіка не стало. Це сім років. А я їх згадую, як всі роки до того. Почалося інше життя», — зауважила Наталія.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Фаліон зізналася, як онуці діагностували саркому та який урок вона винесла із ситуації.