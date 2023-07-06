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Солістка ONUKA Ната Жижченко вперше показала обличчя новонародженої донечки

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Солістка ONUKA Ната Жижченко вперше показала обличчя новонародженої донечки

Ната Жижченко / Фото: instagram.com/onukaofficial

Артистка показала, як її трирічний син знайомився з сестричкою.

Українська співачка, солістка гурту ONUKA Ната Жижченко, яка нещодавно вдруге стала мамою, вперше показала обличчя новонародженої донечки.

Милий кадр з крихітною дівчинкою артистка опублікувала в Instagram-stories. Виконавиця показала, як її трирічний син знайомився з новонародженою сестричкою. На фото Сашко обережно тримав Ліну на руках, поки вона солодко спала.

Ната Жижченко не стала приховувати доньку від публіки, а показала її обличчя.

Донька та син Нати Жижченко / © instagram.com/onukaofficial
Донька та син Нати Жижченко / Фото: instagram.com/onukaofficial

Зазначимо, ONUKA повідомила на початку липня, що вдруге стала мамою. В артистки та її чоловіка Євгена Філатова народилася донька Ліна. Також подружжя виховує трирічного сина Сашка, який народився у травні 2020 року.

Нагадаємо, нещодавно фіналіст "Холостячки-1" Олексій Тригубенко вперше став батьком. У бізнесмена у київському пологовому народився син, якого він вже показав прихильникам.

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Дата публікації
Перегляди
270
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