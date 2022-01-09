Солістка "ВІА Гри" Тарасова розсекретила свій зріст та вагу

Також Соня розповіла про харчування та як швидко повертає форму.

Українська співачка, солістка гурту "ВІА Гра" Софія Тарасова розсекретила свій зріст та вагу.

У відповідь на запитання допитливих фоловерів 20-річна артистка поділилася, що її вага – 54-55 кіло при зрості 174 см. Також вона розповіла, що харчується інтуїтивно і не завжди правильно.

"У моєму харчуванні немає нічого доброго зараз. Воно дуже безладне і організм дає про це знати перепадами настрою/втомою", – зізналася зірка.

instagram.com/sofia_tarasova

Крім того, Соня розповіла, як швидко повертає форму. Так, дівчина 4-5 разів на тиждень займається спортом, зокрема, йогою та на TRX. Виконавиця також дотримується питтєвого режиму, випиваючи 1,5 л води на день.

"На сніданок: омлет + авокадо/овочі; жменька гречки + варене яйце; йогурт без цукру/сир + фрукти; іноді просто кава. На обід/вечерю до 19:00: салат і білок; іноді знущаюся над собою і їм всього одну страву за день", – поділилася артистка.

Софія Тарасова / instagram.com/sofia_tarasova

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