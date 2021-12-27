Солістку KAZKA Заріцьку "заскочили" за романтичними поцілунками з партнером з "Танців з зірками"

Солістку KAZKA Заріцьку "заскочили" за романтичними поцілунками з партнером з "Танців з зірками"

Знаменитості знялися у атмосферній фотосесії в Києві.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька потішила прихильників новою романтичною фотосесією.

У ній співачка знялася разом зі своїм партнером по "Танцях з зірками" Юрієм Мєшковим. Ще під час проєкту всі помітили, що між цими двома відбувається якась хімія. Після шоу Заріцька зняла Мєшкова у своєму новому кліпі. І атмосферні світлини для видання JetSetter, на яких партнери романтично обіймаються та майже цілуються, говорять самі за себе.

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков / jetsetter.ua

Однак ані Саша, ані Юра не квапляться офіційно підтверджувати стосунки:

"Особисте хочу залишати особистим, тому поки не час про це говорити", - пояснив Мєшков, а Заріцька його підтримала.

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков / jetsetter.ua

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков / jetsetter.ua

Також Саша додала, що вона буде готова розповісти про кохану людину тоді, коли все буде серйозно.

Окрім того партнери розповіли про свої улюблені романтичні місця у Києві. Так, Саші дуже подобається ковзанка, а також вона обожнює ходити в кіно:

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков / jetsetter.ua

"Ковзанка, але боюся кататися на ковзанах. Встану на них тільки з тим партнером, у якому буду максимально впевнена. Також дуже люблю ходити в кіно, особливо на фільми жахів, і ховатися в обіймах другої половинки", - поділилася артистка.

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков / jetsetter.ua

А от Юрій зізнався, що не часто буває в Києві, тому не може назвати улюблене місце:

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков / jetsetter.ua

"Мені складно вибрати улюблені романтичні місця в Києві, оскільки не проживаю тут (усміхається). Із банальних — Поштова площа. Вона по-особливому красива під час нічних прогулянок. Загалом, це може бути навіть під'їзд якогось будинку, головне, щоб там було тихо, затишно, і правильна людина поруч", - поділився танцівник.

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