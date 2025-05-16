СолоХа висміяла "роман" з Цимбалюком і поставила крапку у чутках про батька третьої дитини

Тарас Цимбалюк і СолоХа

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Українська співачка СолоХа, справжнє ім'я якої Тереза Балашова, розставила всі крапки над "і" довкола чутки про свій "роман" з Тарасом Цимбалюком.

Зірка разом з колегою вже тривалий час грає в одній популярній виставі. Та врешті, нещодавно у Мережі почали ширити чутки про їхнє нібито кохання. Ба більше, Цимбалюку навіть приписали батьківство третьої дитини СолоХи.

Врешті, виконавиця порушила мовчання та спочатку з гумором підіграла чуткам і зазначила, що це "правда". Але після короткої паузи пояснила, що це правда виключно в контексті вистави, в якій вони грають пару, де вона вагітна. Тож у реальному житті вони не більше, чим друзі. До того ж вона остаточно заперечила причетність Цимбалюка до її нещодавньої госпіталізації.

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"Так, моя дитина від Тараса Цимбалюка… Це правда. А точніше від його героя, Карпа Кайдашенка. Бо Мотря у виставі дійсно вагітна від героя Тараса. Тому ми пара у виставі, а в житті – ні! Як пишуть, що це "повідомив інсайдер", але ніхто не очікував, що таке буде. Але я дійсно бажаю Тарасу знати своє кохання й відчути, що таке родина", - зазначила СолоХа в інтерв'ю "Говорить Суханов".

СолоХа і Тарас Цимбалюк / © instagram.com/soloha_official

Батьком третьої дитини СолоХи насправді є її чоловік Максим, за якого вона вийшла заміж. Подружжя разом вже чотири роки. Та співачка пояснює, що не показує його тільки через його бажання бути не публічним.

"Чоловіка звуть Максим. Ми разом чотири роки. Перша старша донька Аріана від мого першого чоловіка Юрія. А це Максим – моє кохання, дуже красивий. Він не публічний, але звісно я б хотіла похизуватися й показати його. Спортивний і прокидається о шостій ранку, ми з ним за правильний спосіб життя. Ми завжди разом", - додала зірка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Яна Глущенко показала своє триповерхове родинне гніздечко, де живе з чоловіком і сином.

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