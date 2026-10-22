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Соломія Вітвіцька емоційно відреагувала на ворожі "прильоти" в Києві: "Все зруйновано вщент"
Знаменитість показала повністю знищений магазин після обстрілу, де вона напередодні була з маленьким сином.
Українська ведуча Соломія Вітвіцька емоційно відреагувала на ворожі «прильоти» в Києві.
У ніч проти 22 жовтня країна-агресорка РФ здійснила масований обстріл столиці. Окупанти обстрілювали Київ ракетами та дронами. На жаль, влучань не вдалося уникнути. У щонайменше шести районах столиці зафіксовані пошкодження.
Соломія Вітвіцька емоційно відреагувала на обстріл. Знаменитість говорить, що лише 21 жовтня з маленьким сином побувала в дитячому магазині, а вже 22 жовтня — там все вщент знищене. Ведуча закликає підтримувати український бізнес. Але найголовніше — це берегти себе та рідних.
«Лише вчора були з Устимом в магазині дитячих товарів, і зранку такі жахливі новини. Там все довкола зруйновано вщент після російського обстрілу, сам магазин, а ще „Епіцентр“, „Ашан“, Jusk. Підтримуймо український бізнес. Все, що можу сказати… Бережіть себе та рідних», — висловилась знаменитість.
Нагадаємо, від кінця серпня Росія тероризує Київ та практично постійно обстрілює місто дронами та ракетами. На жаль, стаються влучання, а кияни постійно перебувають в укриттях. Нещодавно співачка Джамала розповіла про свої ночі в Києві та ошелешила, як її сини ховаються від обстрілів.