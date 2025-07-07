Соломія Вітвіцька купила двокімнатну квартиру в Києві і розсекретила, за які кошти

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Українська ведуча Соломія Вітвіцька купила квартиру в Києві та розсекретила, за які гроші.

Знаменитість мала свою оселю, коли перебувала в шлюбі з першим чоловіком Владом Кочатковим. Коли подружжя розлучилося, а сталося це 2021 року, то продало квартиру в Києві, а також у Львові. Всі кошти вони поділили навпіл. Соломія Вітвіцька орендувала житло, але наважилася придбати власне. Зокрема, знаменитість купила двокімнатну квартиру в Києві, де зараз робить ремонт.

Ведуча в інтерв'ю Аліні Доротюк говорить, що постійно працює, тож кошти вона мала. Щоправда, певну суму знаменитість все ж таки позичила.

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Квартира Соломії Вітвіцької / © скриншот з відео

"Після розлучення ми з Владом квартиру в Києві та у Львові продали. 2021 року ми продали нерухомість та гроші поділити навпіл. Я як жінка, котра працює завжди, я маю право, напевно, на дім. Відповідно, ця квартира – вона зароблена моїм ресурсом. Частково гроші також позичені, але це мої кошти", - запевнила ведуча.

Соломія Вітвіцька також додала, що могла б і не розповідати про купівлю квартири. Однак ведуча вважає, що вона, як публічна особистість, мала це прокоментувати.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер переїхала до нової квартири, щоправда, орендованої. Артистка вже показала, який вигляд має її оселя зсередини.