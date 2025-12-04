Соломія Вітвіцька перенесла операцію та показалась в лікарняній палаті

Соломія Вітвіцька / © пресслужба каналу "1+1"

Ведуча ТСН і журналістка Соломія Вітвіцька зізналась, що перенесла операцію.

Про це знаменитість повідомила в Instagram-stories. У ведучої була викривлена носова перегородка. Соломія Вітвіцька припускає, що це було спричинене дитячою травмою, яка з віком дедалі більше нагадувала про себе. Знаменитості було тяжко дихати, в неї були проблеми зі сном, алергії. Зрештою лікар підтвердив сильне викривлення перегородки і вивих хряща та порадив операцію, оскільки далі ставало б лише гірше.

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

"У мене багато років було викривлення носової перегородки. І це про дихання, сон, алергію та постійні риніти…І чим далі, тим більше відчувала, що в кризові моменти важко дихати. А це дефіцит кисню та інші проблеми. Власне, лікар подивився на моє КТ і підтвердив сильне викривлення, гребінь і вивих хряща (ймовірно, дитяча травма). Це реально заважало дихати. І з віком лише погіршується", — зізналась ведуча.

Допис Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька зважила всі "за" та "проти" і погодилась на операцію. Знаменитість говорить, що все минуло добре. Нині вона перебуває в лікарні та відновлюється після операції. Ведуча добре почувається, щоправда, набряків, хоча й незначних, уникнути не вдалося.

"Все минуло легше, ніж очікувала. Технології йдуть вперед і нині "рівняють перегородку" не так, як 10 чи 20 років тому. Тепер у мене реабілітація, трохи набряків і наче наколота губа після інтубації. Але я почуваюся добре. І оскільки кісток не чіпали, то обійшлося без серйозних синців під очима", — зізналась ведуча.

Соломії Вітвіцькій зробили операцію / © instagram.com/solomiyavitvitska

Нагадаємо, нещодавно зірці "1+1" Наталії Островській довелося викликати "швидку". Медики поставили ведучій крапельницю.