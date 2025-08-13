Соломія Вітвіцька показала себе в юності і приголомшила, як змінилася: "Була такою стрункою і милою"

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Ведуча ТСН і журналістка Соломія Вітвіцька на фото показала себе в юності та приголомшила, як змінилася.

Зокрема, архівним знімком знаменитість поділилася з нагоди Дня молоді, який святкують 12 серпня. Ведуча вже не пам’ятає, коли точно був зроблений знімок, але цілком імовірно, що близько 20 років тому. Соломія Вітвіцька, яка тоді мала коротке чорняве та кучеряве волосся, позувала на Майдані Незалежності в червоній сукні в квітковий принт.

Також ведуча опублікувала й свіже фото. Одні користувачі зазначили, що знаменитості личать роки, а інші, що вона змінилася до невпізнання. Сама ж Соломія Вітвіцька зізналась, що раніше комплексувала щодо своєї зовнішності, а нині вважає, що була тоді неабияк стрункою та милою.

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

«Ось дві київські світлини: одна зроблена на Майдані Незалежності, інша — на Контрактовій площі. Між ними, не скажу скільки, але, можливо, два десятиліття. І знаєте, що цікаво? Хтось пише, що маю кращий вигляд, ніж тоді, а хтось, що мене зовсім не впізнати! А ще цікаво, що тоді знаходила в собі купу недоліків, а нині бачу, що була такою стрункою і милою», — зізналась ведуча.

