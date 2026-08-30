Соломія Вітвіцька показала свято на честь майбутнього сина: Тарабарова підготувала сюрприз

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Телеведуча Соломія Вітвіцька, яка готується вперше стати мамою, показала Baby shower на честь майбутнього сина, який для неї влаштували близькі подруги.

Свято стало для ведучої приємним сюрпризом. На нього зібралися її найближчі люди. Деякі гості приїхали з інших міст і навіть країн. Для майбутньої мами підготували святкову фотозону. Не обійшлося без повітряних кульок і тематичного торта. Особливим подарунком для Соломії став блокнот із побажаннями її майбутньому синові.

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«Baby shower, який я точно запам’ятаю назавжди. Мої дівчата зібралися з різних міст і навіть країн, щоб обійняти нас із малюком, побажати йому найважливішого та просто побути поруч», — поділилася Вітвіцька.

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Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька з подругами / © instagram.com/solomiyavitvitska

Організацією теплого сімейного свята займалися співачка Світлана Тарабарова та Катерина Орлова. Подруги продумали деталі вечірки та підготували для Соломії символічний десерт — блакитний торт на честь майбутнього хлопчика. Вітвіцька також показала кадри з гостями та поділилася емоціями від зустрічі.

«Світлана та Катерина організували для мене неймовірно теплий день. І тепер у мене є ще й блокнотик із побажаннями для нашого синочка, які він колись обов’язково прочитає», — розповіла телеведуча.

Соломія Вітвіцька та Світлана Тарабарова / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія зізналася, що особливо цінує можливість розділити цей важливий період життя з людьми, які перебувають поруч. Вона подякувала подругам за сюрприз, любов і день, який хочеться зберегти в пам’яті.

Нагадаємо, нещодавно вагітна Соломія Вітвіцька показала свої будні у декреті та заговорила про важливі зміни.

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