Соломія Вітвіцька показалась з новонародженим сином і зізналась, якими були перші тижні материнства

Соломія Вітвіцька з новонародженим сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Українська ведуча Соломія Вітвіцька показалась з новонародженим сином та зізналась, як для неї минають перші тижні материнства.

У своєму Instagram знаменитість поділилась сімейними світлинами. Зокрема, ведуча показала серію знімків, де вона і прогулювалась з Устимом, і їздила в авто, і насолоджувалась часом вдома. Разом із тим Соломія Вітвіцька висловилась про материнство. Хоч після пологів минуло декілька тижнів, але ведуча чесно зізнається, що досі вчиться бути мамою. Особливо тяжко зірці дається грудне вигодовування.

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Соломія Вітвіцька з новонародженим сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

«Я ще вчуся бути мамою. Устим вчиться бути нашим сином. А ми всі троє — знайомимося з цим новим життям. Грудне вигодовування теж виявилося окремою наукою: прикладання, лактація, безсонні ночі, мільйон запитань і постійне — а чи все я роблю правильно?» — ділиться ведуча.

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Соломія Вітвіцька з новонародженим сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

Водночас Соломія Вітвіцька розуміє, що не може все одразу вміти. Головне — це бути поруч із сином, дослухатися до малюка та поступово адаптуватися. Хоч материнство й дається спочатку нелегко, але ведуча запевняє, що неабияк щаслива.

Соломія Вітвіцька з новонародженим сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

«Мабуть, головне, що я зрозуміла за цей час: не треба одразу все вміти. Треба просто бути поруч, слухати свого малюка і поступово знаходити свій ритм. Ми ще адаптуємося. І це дуже красивий, трохи хаотичний і неймовірно щасливий процес», — зазначила ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька замилувала фото з чоловіком-військовим. Також ведуча пригадала особливий момент, який стався під час виписки з пологового.

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