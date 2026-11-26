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Соломія Вітвіцька розчулила досягненнями сина і показала, який він вигляд мав у перші дні житті
Також знаменитість знялась у ніжному фотосеті з чоловіком-військовим та крихітним сином.
У родині української ведучої Соломії Вітвіцької особлива дата. 26 листопада крихітному синочку знаменитості виповнюється вже два місяці.
Ведуча хоче закарбувати в пам’яті кожен момент дорослішання Устима. Тож, з нагоди цієї особливої дати вона поділилась тематичним фотосетом. На знімках Соломія Вітвіцька позувала з чоловіком-військовим Олексієм Ситайлом та сином. Всі вони були одягнені в біле вбрання. Тим часом ведуча доповнила образ макіяжем та прикрасами, а чорняве волосся вона розпустила. До слова, кадри були зроблені в перші дні життя малюка.
Також Соломія Вітвіцька розчулила першими двома місяцями життя Устима. Знаменитість зізнається, що малюк неабияк швидко росте та змінюється. Та разом із тим хлопчик встигає тішити батьків своїми досягненнями: першими усмішками та звуками. Тим часом Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло вчаться бути для Устима найкращими батьками.
«Два місяці Устиму. Поки світ для нього — це наші руки, голоси й тепло. Він змінюється щодня і так швидко росте, і постійно тішить нас своїми досягненнями: перші усмішки, перші звуки. А ми весь цей час вчимося бути батьками цього маленького хлопчика. Встигнути зберегти ці перші дні нашого малюка — одна з найкращих ідей», — ділиться ведуча.
Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька зблизька показала обличчя синочка. Тим часом подруга ведучої — співачка Світлана Тарабарова — підготувала їй особливий сюрприз.