Соломія Вітвіцька з сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

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У родині української ведучої Соломії Вітвіцької особлива дата. 26 листопада крихітному синочку знаменитості виповнюється вже два місяці.

Ведуча хоче закарбувати в пам’яті кожен момент дорослішання Устима. Тож, з нагоди цієї особливої дати вона поділилась тематичним фотосетом. На знімках Соломія Вітвіцька позувала з чоловіком-військовим Олексієм Ситайлом та сином. Всі вони були одягнені в біле вбрання. Тим часом ведуча доповнила образ макіяжем та прикрасами, а чорняве волосся вона розпустила. До слова, кадри були зроблені в перші дні життя малюка.

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Соломія Вітвіцька з сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

Також Соломія Вітвіцька розчулила першими двома місяцями життя Устима. Знаменитість зізнається, що малюк неабияк швидко росте та змінюється. Та разом із тим хлопчик встигає тішити батьків своїми досягненнями: першими усмішками та звуками. Тим часом Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло вчаться бути для Устима найкращими батьками.

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Соломія Вітвіцька з чоловіком і сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

«Два місяці Устиму. Поки світ для нього — це наші руки, голоси й тепло. Він змінюється щодня і так швидко росте, і постійно тішить нас своїми досягненнями: перші усмішки, перші звуки. А ми весь цей час вчимося бути батьками цього маленького хлопчика. Встигнути зберегти ці перші дні нашого малюка — одна з найкращих ідей», — ділиться ведуча.

Чоловік Соломії Вітвіцької з їхнім сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька зблизька показала обличчя синочка. Тим часом подруга ведучої — співачка Світлана Тарабарова — підготувала їй особливий сюрприз.

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