ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
299
Час на прочитання
2 хв

Соломія Вітвіцька розкрила, як дізналася про вагітність і як відреагував наречений: "Ми не очікували"

Знаменитість поділилася подробицями про свій стан.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Соломія Вітвіцька з нареченим

Соломія Вітвіцька з нареченим / © пресслужба каналу "1+1"

Ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька, яка чекає на народження первістка, розсекретила, як дізналася про вагітність та якою була реакція її нареченого-військового Олексія Ситайла.

Знаменитість поділилася подробицями про свій стан в ефірі “Сніданку з 1+1”. Вона зізнається, що новина про поповнення в родині стала для них із коханим справжньою несподіванкою. Ба більше, Вітвіцька й не одразу дізналася про вагітність, а вже коли перебувала на другому місяці. У неї раптово почався токсикоз. Тест показав, що вона вагітна. Пара неабияк зраділа майбутньому поповненню в родині. До речі, наречений Соломії почав підозрювати вагітність навіть раніше, аніж вона сама про це дізналася.

“Ми цього не очікували. Я дізналася, що вагітна, коли була вже як два місяці при надії. На роботі почався токсикоз, вдома я зробила тест і зрозуміла, що це не випадковість чи якесь отруєння харчове. Також у мене була операція в грудні, септопластика, я вирівнювала носову перегородку, і я думала, що, можливо, моє погане самопочуття пов'язане з періодом реабілітації”, — пригадує ведуча.

Соломія Вітвіцька з нареченим / © пресслужба каналу "1+1"

Соломія Вітвіцька з нареченим / © пресслужба каналу "1+1"

Стать майбутньої дитини пара наразі не знає. Щоправда, ведуча зізнається, що їм пророкують дівчинку. Тож вона та її чоловік уже визначилися з іменем, якщо це буде донечка. Знаменитість його не розкриває, але запевняє, що це буде традиційно українське ім’я.

“Як буде – так буде. Основні найправдивіші УЗД ще попереду, можливо, цього тижня розкажу. Але з дівчинкою з ім'ям ми вже визначилися, а якщо буде хлопчик, буде значно складніше. Хочемо дуже гарне українське ім'я”, — говорить Вітвіцька.

На запитання про декретну відпустку Соломія розповіла, що поки не квапиться з рішенням і планує орієнтуватися передусім на самопочуття. Якщо знадобиться, вона візьме паузу в роботі.

Соломія Вітвіцька з нареченим / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька з нареченим / © instagram.com/solomiyavitvitska

“Побачимо по самопочуттю, адже це залежить більше не від віку, а від фізіологічних моментів. У мене є подруги різного віку, які по-різному переживали цей стан. Побачимо. Можливо, це буде напівдекрет”, — зазначила ведуча.

Нагадаємо, про свої стосунки з Олексієм Ситайлом Соломія Вітвіцька вперше розповіла на початку 2024 року. Пара познайомилася під час волонтерських ініціатив, коли ведуча допомагала військовим на передовій. У лютому 2025-го вони заручилися, але не квапилися з гучними святкуваннями під час війни.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
299
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie