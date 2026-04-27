Соломія Вітвіцька розкрила, як дізналася про вагітність і як відреагував наречений: "Ми не очікували"

Соломія Вітвіцька з нареченим / © пресслужба каналу "1+1"

Ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька, яка чекає на народження первістка, розсекретила, як дізналася про вагітність та якою була реакція її нареченого-військового Олексія Ситайла.

Знаменитість поділилася подробицями про свій стан в ефірі “Сніданку з 1+1”. Вона зізнається, що новина про поповнення в родині стала для них із коханим справжньою несподіванкою. Ба більше, Вітвіцька й не одразу дізналася про вагітність, а вже коли перебувала на другому місяці. У неї раптово почався токсикоз. Тест показав, що вона вагітна. Пара неабияк зраділа майбутньому поповненню в родині. До речі, наречений Соломії почав підозрювати вагітність навіть раніше, аніж вона сама про це дізналася.

“Ми цього не очікували. Я дізналася, що вагітна, коли була вже як два місяці при надії. На роботі почався токсикоз, вдома я зробила тест і зрозуміла, що це не випадковість чи якесь отруєння харчове. Також у мене була операція в грудні, септопластика, я вирівнювала носову перегородку, і я думала, що, можливо, моє погане самопочуття пов'язане з періодом реабілітації”, — пригадує ведуча.

Стать майбутньої дитини пара наразі не знає. Щоправда, ведуча зізнається, що їм пророкують дівчинку. Тож вона та її чоловік уже визначилися з іменем, якщо це буде донечка. Знаменитість його не розкриває, але запевняє, що це буде традиційно українське ім’я.

“Як буде – так буде. Основні найправдивіші УЗД ще попереду, можливо, цього тижня розкажу. Але з дівчинкою з ім'ям ми вже визначилися, а якщо буде хлопчик, буде значно складніше. Хочемо дуже гарне українське ім'я”, — говорить Вітвіцька.

На запитання про декретну відпустку Соломія розповіла, що поки не квапиться з рішенням і планує орієнтуватися передусім на самопочуття. Якщо знадобиться, вона візьме паузу в роботі.

“Побачимо по самопочуттю, адже це залежить більше не від віку, а від фізіологічних моментів. У мене є подруги різного віку, які по-різному переживали цей стан. Побачимо. Можливо, це буде напівдекрет”, — зазначила ведуча.

Нагадаємо, про свої стосунки з Олексієм Ситайлом Соломія Вітвіцька вперше розповіла на початку 2024 року. Пара познайомилася під час волонтерських ініціатив, коли ведуча допомагала військовим на передовій. У лютому 2025-го вони заручилися, але не квапилися з гучними святкуваннями під час війни.

