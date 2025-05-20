Соломія Вітвіцька розсекретила, як познайомилася з нареченим-військовим та як почався їхній роман

Соломія Вітвіцька з нареченим / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька розсекретила, як познайомилася з нареченим, військовим Олексієм Ситайлом.

Парочка знала одне одного ще до початку повномасштабної війни в Україні. У них були спільні знайомі, тож вони перетиналися декілька разів на їхніх святах. Вітвіцька та Ситайло почали спілкувалися вже після 24 лютого 2022 року. Тоді військовий звернувся до ведучої як до волонтерки з проханням допомогти закрити потребу його підрозділу.

"Ми бачилися двічі, можливо, тричі на днях народження наших спільних друзів ще до повномасштабного вторгнення. Але не спілкувалися зовсім. Після початку повномасштабки Олексій вступив вступив до ЗСУ, згодом звернувся по допомогу до мене як до волонтерки", - поділилася ведуча.

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Соломія Вітвіцька з нареченим / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька говорить, що не одразу тоді пригадала Олексія. Врешті, вона допомогла закрити потреби його підрозділу, і пара почала підтримувати дружній зв'язок. Знаменитість ділиться, що так було доволі тривалий період, після чого їхня дружба переросла в романтичні стосунки.

"Я тоді й не одразу зрозуміла, хто саме мені пише, бо зверталося багато військових, а Олексу я не пам'ятала. Думаю, кілька років до того точно не бачилися. Я допомагала закрити потреби підрозділу. І досить довго це було лише дружнє спілкування...", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно наречений ведучої Лесі Нікітюк розсекретив історію їхнього знайомства. Військовий Дмитро Бабчук зробив це в оригінальний спосіб.