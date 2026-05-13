Соломія Вітвіцька розсекретила стать майбутньої дитини: зірка влаштувала гендер-паті в офісі

Вагітна Соломія Вітвіцька з наречним

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька поділилася радісною новиною — вона розсекретила стать своєї майбутньої дитини.

Зірка організувала камерне гендер-паті в оточенні колег і провела святковий момент у прямому ефірі в Instagram. Вітвіцька прикрасила офіс 1+1 повітряними кульками та підготувала частування для гостей, однак головну інтригу вечора тримав святковий торт. Саме його телеведуча розрізала перед камерами, і всередині виявився крем синього кольору. Це означає, що у Соломії Вітвіцької та її нареченого, військовослужбовця Олексія Ситайла, народиться син.

До слова, у важливий момент поруч із майбутньою мамою не було її коханого — ймовірно, через військову службу. Попри це, атмосфера свята була теплою й емоційною: колеги та підписники активно вітали ведучу з майбутнім поповненням у родині.

Сама Соломія подякувала всім за підтримку та щирі слова. Раніше телеведуча розповідала, що перебуває на шостому місяці вагітності та ділиться з підписниками тим, як минає цей період, зокрема показувала фото зі своїх подорожей до Карпат.

