Соломія Вітвіцька стала рудоволосою і в ефектному образі попозувала на балконі в центрі Києва

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Ведуча ТСН і журналістка Соломія Вітвіцька неочікувано стала рудоволосою та влаштувала ефектний фотосет на балконі одного з готелів.

Знаменитість приміряла кардинально новий образ. Ведуча вже багато років є брюнеткою. Утім, Вітвіцькій захотілося змін. Тож, вона стала рудоволосою. Щоправда, Соломія своє волосся, звичайно ж, не фарбувала, а просто скористалася перукою.

Ведуча зробила нюдовий макіяж, одягнула чорну сукню з коміром та знялась у фотосеті. Соломія Вітвіцька позувала перед об'єктивом фотокамери на балконі одного з готелів, що розташований в самому центрі Києва.

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

До речі, знаменитість також запевнила, що це не образ на Геловін. Ведуча просто вирішила поекспериментувати зі своїм зовнішнім виглядом.

"Я не святкую Геловін. А ви? Просто вирішила поекспериментувати з моїм образом", - поділилась знаменитість.

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

