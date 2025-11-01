- Дата публікації
Соломія Вітвіцька стала рудоволосою і в ефектному образі попозувала на балконі в центрі Києва
Знаменитість приміряла новий образ.
Ведуча ТСН і журналістка Соломія Вітвіцька неочікувано стала рудоволосою та влаштувала ефектний фотосет на балконі одного з готелів.
Знаменитість приміряла кардинально новий образ. Ведуча вже багато років є брюнеткою. Утім, Вітвіцькій захотілося змін. Тож, вона стала рудоволосою. Щоправда, Соломія своє волосся, звичайно ж, не фарбувала, а просто скористалася перукою.
Ведуча зробила нюдовий макіяж, одягнула чорну сукню з коміром та знялась у фотосеті. Соломія Вітвіцька позувала перед об'єктивом фотокамери на балконі одного з готелів, що розташований в самому центрі Києва.
До речі, знаменитість також запевнила, що це не образ на Геловін. Ведуча просто вирішила поекспериментувати зі своїм зовнішнім виглядом.
"Я не святкую Геловін. А ви? Просто вирішила поекспериментувати з моїм образом", - поділилась знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно акторка "Жіночого Кварталу" Аліна Блажкевич теж наважилась на експеримент зі своїм зовнішнім виглядом. Артистка зістригла довге волосся та похизувалась новою зачіскою.