Соломія Вітвіцька відповіла, чи планує виїжджати з України з одномісячним сином на зиму

Соломія Вітвіцька з сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Українська телеведуча Соломія Вітвіцька розповіла, чи замислюється над еміграцією за кордон після народження сина Устима.

Попри складну безпекову ситуацію та перебої з електро- і водопостачанням, наразі зірка не планує залишати Україну. Ведуча, яка понад місяць тому вперше стала мамою, запевнила, що вони з малюком залишаються вдома.

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За словами Соломії, вона подбала про альтернативні джерела живлення у квартирі, тому відсутність світла не створює для родини критичних труднощів. Значно складніше, зізналася Соломія, було б обходитися без водопостачання.

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Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

«Багато запитань, чи не планую виїжджати з Києва. Наразі ми з Устимом залишаємося вдома і віримо в ЗСУ, ППО і перемогу України. Без світла можна прожити, маючи підстанції, навіть з маленькою дитиною. Проблем немає. А ось без води набагато гірше. Та головне, аби ми підтримували одне одного. Була об’єднаність і згуртованість. Побачимо, як далі розвиватимуться події, але зараз ми тут», — наголосила Вітвіцька.

Водночас телеведуча не береться прогнозувати, як складатимуться обставини надалі. Вона зауважила, що рішення залежатимуть від розвитку подій, але наразі її пріоритет — залишатися вдома та виховувати сина в Україні.

До того ж вже понад півтора року Соломія облаштовує нову квартиру та поступово завершує там ремонт. У майбутньому ведуча планує переїхати до нового сімейного помешкання разом із сином.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Монро виїхала з України і уїдливо відповіла, як їй це вдалося з чоловічим паспортом під час війни.

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