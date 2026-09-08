Соломія Вітвіцька вперше показала свого свекра і привітала його з важливим святом

Соломія Вітвіцька з чоловіком / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Українська телеведуча Соломія Вітвіцька вперше показала свого свекра — батька чоловіка, військового Олексія Ситайла.

Родинною світлиною знаменитість поділилась в Instagram у спільному дописі з коханим. Кадр подружжя опублікувало не просто так, а щоб привітати тата Олексія Ситайла з днем народження, який той святкує 8 вересня.

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Зокрема, чоловік Соломії Вітвіцької адресував рідній людині теплі та ніжні слова. Він подякував батькові за підтримку, мудрі слова та життєвий приклад. Також чоловік ведучої побажав татові міцного здоров’я, побільше усмішок на обличчі, щасливих моментів, сімейного затишку та рідних людей поруч.

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Соломія Вітвіцька з чоловіком та свекром / © instagram.com/solomiyavitvitska

«Дякую тобі за все, що ти дав мені в житті. За приклад, за підтримку, за силу, за мудрі слова. Бажаємо тобі міцного здоров’я, сил і якомога більше приводів усміхатися. Нехай поруч завжди будуть рідні люди, у домі буде тепло, а в житті більше хороших новин і щасливих моментів. Пишаємося тобою і дуже тебе любимо. Будь щасливий, здоровий і бережи себе, бо ти нам дуже потрібен!» — адресував татові Олексій Ситайло.

Соломія Вітвіцька теж долучилась до привітань. Ведуча у коментарях лаконічно написала: «Многая літа!».

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька показала зсередини свою нову квартиру. Зараз знаменитість робить в оселі ремонт, але вже згодом переїде туди з новонародженим сином.

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